Tomislav Mijatovic: 'Kahraman onlar'

Yayınlanma: 11.06.2024 - 00:20

Güncelleme: 11.06.2024 - 00:20

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, Fenerbahçe Beko'ya karşı aldıkları 82-81'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Mijatovic, "Maç öncesinde de konuştuğumuz gibi, play-off serisinde iki maç beklemediğimiz gibiydi, sıra dışıydı ve Anadolu Efes gibi oynamamıştık. Adım adım kendimizi kanıtlamak istiyoruz. Mücadele etmenin tek yolu bu. Kendi oyunumuzdan vazgeçmedik, kilit nokta buydu. Bir sonraki maçta daha sert, daha yoğun bir şekilde buraya gelmek istiyoruz" dedi.

Shane Larkin'in son saniyedeki basketi için konuşan Mijatovic, "Mükemmel iş yaptılar. O seti uygulayan onlardı. Onlar kahramandı. Ben de onların koçu olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Mijatovic, son olarak, "Herkes diğerini destek, bu çok önemliydi" sözlerini sarf etti.