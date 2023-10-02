Torino - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk asıllı Alman futbolcular Koray Günter ve Suat Serdar'ın formasını giydiği Hellas Verona, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında deplasmanda Torino ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2023 - 12:22
Torino - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Ivan Juric yönetimindeki Torino, kendi sahasında Marco Baroni'nin ekibi Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek.

TORINO - HELLAS VERONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

TORINO - HELLAS VERONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Ermanno Feliciani'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Torino, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Lazio'ya 2-0 mağlup olmuştu.

Hellas Verona ise kendi sahasında ağırladığı Atalanta'ya 1-0 yenilmişti.


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