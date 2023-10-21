Torino - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında deplasmanda Torino ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.
İtalya Serie A'da 9. hafta heyecanı yaşanıyor.
Simone Inzaghi yöneimindeki Inter, deplasmanda Ivan Juric'in ekibi Torino ile karşı karşıya gelecek.
TORİNO - İNTER MAÇI SAAT KAÇTA?
Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
TORİNO - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Matteo Marchetti'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Inter, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Bologna ile 2-2 berabere kalmıştı.
Torino ise Juventus deplasmanından 2-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
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