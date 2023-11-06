Tottenham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak. Londra derbisi TSİ 23:00'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de Londra derbisi heyecanı yaşanıyor.
Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Ange Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.
TOTTENHAM - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
TOTTENHAM - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Chelsea, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Brentford'a 2-0 mağlup olmuştu.
Tottenham ise Crystal Palace deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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