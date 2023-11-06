Tottenham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak. Londra derbisi TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2023 - 09:46
Tottenham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de Londra derbisi heyecanı yaşanıyor.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Ange Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

TOTTENHAM - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

TOTTENHAM - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Chelsea, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Brentford'a 2-0 mağlup olmuştu.

Tottenham ise Crystal Palace deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.


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