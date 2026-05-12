Tottenham'dan sahasında kritik puan kaybı

12.05.2026 09:20:00
Cumhuriyet Spor
İngiltere Premier Lig'in 36. hafta maçında Tottenham ile Leeds United 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 36. hafta maçında Tottenham, Leeds United'ı konuk etti.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Tottenham'ın golünü dakika 51'de Mathys Tel kaydetti. Leeds United'a beraberliği getiren golü ise 74. dakikada Dominic Calvert Lewin attı.

Tottenham, 2026 yılında evinde galibiyet alamadı. (5M, 4B)

Bu sonucun ardından Tottenham, ligin bitimine iki hafta kala puanını 38 yaptı. Leeds United ise 44 puana yükseldi.

Premier Lig'in bir sonraki maçında Tottenham, Chelsea deplasmanına gidecek. Leeds United, Brighton'u ağırlayacak.

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti.
Tottenham'ın Sunderland ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Cristian Romero, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti.