Tottenham'dan sahasında kritik puan kaybı

İngiltere Premier Lig'in 36. hafta maçında Tottenham, Leeds United'ı konuk etti.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Tottenham'ın golünü dakika 51'de Mathys Tel kaydetti. Leeds United'a beraberliği getiren golü ise 74. dakikada Dominic Calvert Lewin attı.

Tottenham, 2026 yılında evinde galibiyet alamadı. (5M, 4B)

Bu sonucun ardından Tottenham, ligin bitimine iki hafta kala puanını 38 yaptı. Leeds United ise 44 puana yükseldi.

Premier Lig'in bir sonraki maçında Tottenham, Chelsea deplasmanına gidecek. Leeds United, Brighton'u ağırlayacak.