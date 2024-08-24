Tottenham - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında sahasında Everton ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, sahasında Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.
TOTTENHAM - EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
TOTTENHAM - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma şifreli olarak beIN Sports MAX 1'den naklen yayınlanacak.
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