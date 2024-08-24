Tottenham - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında sahasında Everton ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2024 Cumartesi, 10:42
Tottenham - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Tottenham - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, sahasında Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.

Tottenham - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TOTTENHAM - EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak. 

Tottenham - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TOTTENHAM - EVERTON  MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma şifreli olarak beIN Sports MAX 1'den naklen yayınlanacak.

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