Tottenham, FA Cup'ta tek golle turladı

Yayınlanma: 06.01.2024 - 09:24

Güncelleme: 06.01.2024 - 09:24

İngiltere FA Cup'ın 3. turunda iki Premier Lig ekibi karşı karşıya geldi.

Tottenham'ın Burnley'yi konuk ettiği maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarının büyük bir bölümü de golsüz eşitlikle geçilirken Tottenham, turu getiren golü 78'de buldu.

Pedro Porro'nun golüyle öne geçen ev sahibi ekip, karşılaşmanın kalan dakikalarında üstünlüğünü koruyarak adını bir üst tura yazdırdı.

FULHAM TUR BİLETİNİ İLK YARIDA ALDI

FA Cup'ta oynanan diğer maçta Fulham, sahasında tek golle kazandı.

Maçın 24. dakikasında Bobby De Cordova-Reid'in attığı golle öne geçen Fulham devreyi 1-0'lık üstünlükle tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmazken Fulham maçı 1-0 kazanarak turladı.

Günün diğer maçında Brentford ve Wolverhampton 1-1 berabere kaldı. İki takım, FA Cup'ta bir üst tura yükselebilmek için bir kez daha karşı karşıya gelecek.