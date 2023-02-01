Tottenham İspanyol futbolcu Pedro Porro'yu transfer etti
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Sporting'den İspanyol futbolcu Pedro Porro'yu kadrosuna kattı.
Premier Lig'de transferin son gününde Tottenham, dikkat çeken bir imzayı açıkladı.
45 MİLYON EURO'LUK BONSERVİS BEDELİ
Londra ekibi, Sporting Lizbon'dan Pedro Porro'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Oyuncunun zorunlu satın alma bedelinin olduğu ve 45 milyon Euro'ya İspanyol oyuncunun bonservisinin yaz aylarında Tottenham'a geçeceği belirtildi.
23 yaşındaki İspanyol sağ bek, Sporting'de bu sezon çıktığı 26 maçta 3 gol 11 asist üretmişti.
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