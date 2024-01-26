Tottenham - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham, İngiltere FA Cup 4.Tur maçında sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2024 - 10:51
Tottenham - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere FA Cup 4.Tur heyecanı sürüyor.

Angelos Postecoglou yönetimindeki Tottenham, sahasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

TOTTENHAM - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

TOTTENHAM - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Paul Tierney'in yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2'den naklen yayımlanacak.

Tottenham, FA Cup 3.Tur karşılaşması sahasında Burnley'i 1-0 mağlup etmişti.

Manchester City ise sahasında karşılaştığı Huddersfield mücadelesinden 5-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. 


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