Tottenham - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, İngiltere FA Cup 4.Tur maçında sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İngiltere FA Cup 4.Tur heyecanı sürüyor.
Angelos Postecoglou yönetimindeki Tottenham, sahasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile karşı karşıya gelecek.
TOTTENHAM - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
TOTTENHAM - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Paul Tierney'in yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2'den naklen yayımlanacak.
Tottenham, FA Cup 3.Tur karşılaşması sahasında Burnley'i 1-0 mağlup etmişti.
Manchester City ise sahasında karşılaştığı Huddersfield mücadelesinden 5-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
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