Tottenham, Timo Werner'i açıkladı
Premier Lig ekiplerinden Tottenham, RB Leipzig'den Timo Werner'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Premier Lig ekiplerinden Tottenham, RB Leipzig'den Timo Werner'i sezon sonuna kadar kiraladı.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Leipzig ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun da yer aldığı belirtilirken, bu opsiyonun 17 milyon euro karşılığında aktive edilebileceği kaydedildi.
Öte yandan Tottenham'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Werner ise "Tottenham'a bir şeyler kazanmaya geldim" ifadelerini kullandı.
27 yaşındaki Timo Werner, bu sezon Leipzig formasıyla çıktığı 14 maçta 2 gol 1 asist kaydetti.
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