Tottenham üç kez geriye düştüğü maçta kazandı! Tottenham 4-3 Leeds United'ı yıktı
İngiltere Premier Lig'de Leeds United'ı konuk eden Tottenham üç kez geriye düştüğü mücadeleden 4-3'lük zaferle ayrıldı.
İngiltere Premier Lig'de Tottenham, üç kez geriye düştüğü maçta Leeds United'ı 4-3 mağlup etti.
Ligin 16. haftasında Tottenham, Leeds United'ı ağırladı. Konuk ekip, 10. dakikada Crysencio Summerville, 43 ve 76. dakikalarda Rodrigo'nun attığı gollerle üç kez öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı.
Tottenham, Harry Kane'in 25, Ben Davies'in 51, Rodrigo Bentancur'un 81 ve 83. dakikalarda kaydettiği gollerle mücadeleden galip ayrıldı.
Son 5 maçta ikinci galibiyetini alan Tottenham, 29 puana yükseldi. İki maç sonra kaybeden Leeds United ise 15 puanda kaldı.
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