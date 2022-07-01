Tottenham'dan 70 milyon Euro'luk transfer: Richarlison resmen açıklandı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Everton forması giyen Brezilyalı futbolcu Richarlison'u transfer ettiğini açıkladı.
Premier Lig kulüplerinden Tottenham transfer bombasını patlattı. Londra ekibi, Everton forması giyen Richarlison'u kadrosuna kattı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Tottenham, 25 yaşındaki Brezilyalı forvet için Everton'a yaklaşık 70 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Geçtiğimiz sezon Everton formasıyla 33 resmi maça çıkan Richarlison 11 gol atıp 5 de asist yaptı.
It's official #WelcomeRicharlison pic.twitter.com/pC6IOv2kLp— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 1, 2022
Video Haberler
- Yardımlarına çevredeki vatandaşlar yetişti
- Arkadaşlarına inat 69 yaşında ehliyet aldı
- Para vermeyen anne ve babasını hastanelik etti!
- Freni boşalan kamyon kazasında kahreden ayrıntı
- Ümraniye'de 'yol' tartışması: İETT aracını yumrukladı!
- Lokantada patlama: 3 araç zarar gördü
- Artvin'de heyelan meydana geldi: Ölü ve yaralılar var
- Türkiye'nin NATO pazarlığının perde arkası
- 250 bin TL’lik tazminat davası
- Eski müdürün 'anlaşma' trafiği açığa çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninde büyük ayıp!
- Asgari ücrete ilişkin yönetmelik yürürlükte
- ‘Bu sadaka bile değil’
- Sedat Peker hareketliliği!
- Cübbeli kişiler parkta oturan çifte saldırdı
- Erdoğan'a kötü haber: 4 isme de kaybediyor
- İşte masada konuşulan rakam
- Sedat Peker'den bir 'Demirören' çıkışı daha
- 'Arınç'ın başına gelenden daha vahim bir olay...'
- 5 ay boyunca cinsel saldırıda bulunmuş