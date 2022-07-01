Tottenham'dan 70 milyon Euro'luk transfer: Richarlison resmen açıklandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Everton forması giyen Brezilyalı futbolcu Richarlison'u transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2022 Cuma, 11:17
Tottenham'dan 70 milyon Euro'luk transfer: Richarlison resmen açıklandı
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Premier Lig kulüplerinden Tottenham transfer bombasını patlattı. Londra ekibi, Everton forması giyen Richarlison'u kadrosuna kattı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Tottenham, 25 yaşındaki Brezilyalı forvet için Everton'a yaklaşık 70 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Geçtiğimiz sezon Everton formasıyla 33 resmi maça çıkan Richarlison 11 gol atıp 5 de asist yaptı.


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