Tottenham'ın yeni hocası Antonio Conte'nin maaşı dudak uçuklattı

03 Kasım 2021 Çarşamba, 13:29

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da Nuno Espirito Santo'nun görevine son verilmesinin ardından takımın başına getirilen Antonio Conte'nin sözleşmesinin detayları ortaya çıktı.

Tottenham ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan teknik direktörün, 2023 yılına kadar devam edecek sözleşmesi kapsamında toplam 20 milyon Avro kazanacağı öne sürüldü.

Mirror'da yer alan habere göre; Antonio Conte, Tottenham'da görev yapacağı 18 ay boyunca 20 milyon Avro kazancak. Başarılı çalıştırıcının aylık maaşı ise 1.1 milyon Avro'ya tekabül ediyor.

2011-14 sezonlarında Juventus'u çalıştıran ve bu üç yılda İtalya şampiyonluğu sevinci yaşayan Antonio Conte, 2014-16'da İtalya Milli Takımı'nın başına geçti.

İtalya'nın ardından İngiltere Premier ligi ekiplerinden Chelsea'yle anlaşan Conte, İngiliz ekibiyle Premier Lig ve Federasyon Kupası sevinçleri yaşadı.

Temmuz 2018'de Londra ekibinden ayrılan 52 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Inter'in başına geçti. Inter'i lig şampiyonu yapan Conte, mali kısıntılara giden kulüpten Mayıs ayında ayrıldı.

Antonio Conte, Tottenham Sportif Direktörü Fabico Paratici ile Juventus'ta birlikte çalışmıştı.