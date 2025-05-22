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Toulouse'a kiralanmıştı: Damien Comolli'den Miha Zajc açıklaması!

Toulouse'a kiralanmıştı: Damien Comolli'den Miha Zajc açıklaması!

22.05.2025 23:52:00
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Cumhuriyet Spor
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Toulouse'a kiralanmıştı: Damien Comolli'den Miha Zajc açıklaması!

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Toulouse'un başkanı Damien Comolli, Fenerbahçe'den kiraladıkları Sloven oyuncu Miha Zajc'ın takımdaki geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse'a kiraladığı Sloven orta saha Miha Zajc'ın Fransız ekibindeki geleceği netleşti.

Daha önce Fenerbahçe'de de görev almış olan ve şu anda Toulouse'da başkanlık yapan Damien Comolli, Zajc için kararlarını duyurdu.


"FENERBAHÇE'YE DÖNECEK"

Comolli yaptığı açıklamada,"Miha Zajc'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacağız. Oyuncumuz gelecek ay Fenerbahçe'ye geri dönecek" dedi.

Öte yandan Comolli, kiralık olarak takıma transfer olan Ümit Akdağ'ın da Alanyaspor'a geri döneceğini duyururken, Djibril Sidibe ve Joshua King'in sözleşmeleri uzatmak için iki deneyimli oyuncuyla da görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

22 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Toulouse ile 19'u lig toplamda 22 maça çıkan Miha Zajc, gol ya da asist katkısında bulunamadı. Sloven Fenerbahçe ile 2026 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.


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