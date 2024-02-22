Toulouse - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda Toulouse ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanıyor.
Roger Schmidt yönetimindeki Benfica, deplasmanda Carles Martínez'in ekibi Toulouse ile karşı karşıya gelecek.
TOULOUSE - BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?
Toulouse Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
TOULOUSE - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Portekiz'de oynanan ilk maçta Benfica, Toulouse'u 2-1 mağlup etmişti.
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