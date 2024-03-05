Trabzon kayıplarda: Bordo-Mavililer, Alanyaspor’a deplasmanda 3-1 yenildi

Yayınlanma: 05.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.03.2024 - 04:00

Trabzonspor, Süper Lig’de Alanyaspor’a deplasmanda 3-1 yenildi. 8. dakikada ceza sahasında Oğuz Aydın’ın sol ayağıyla yaptığı vuruş ağlara gitti. 38. dakikada kaleci Uğurcan, ceza sahasında Denswil’e pas verdi. Hollandalı topu bırakınca araya giren Oğuz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 73. dakikada Efecan’ın golü, Ahmed Hassan’ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Ancak Volkan Bayarslan, VAR uyarısıyla golü verdi. Trabzonspor’da Pepe, 90+6’da skoru belirledi.

ALANYASPOR: 3 - TRABZONSPOR: 1

STAT: Oba (Alanya)

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Ogün Kamacı,

VAR: İlker Coşkun

ALANYA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti (dk. 83 Lima), Balkovec, Richard (dk. 69 Novais), Leroy Fer, Oğuz Aydın (dk. 69 Eduardo), Efecan (dk. 84 Janvier), Augusto (dk. 42 Yusuf), Ahmed Hassan

TRABZONSPOR: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş (dk. 46 Pepe), Visca, Bardhi, Trezeguet (dk. 74 Fountas), Enis (dk. 74 Umut Bozok)

GOLLER: Dk. 8 ve 38 Oğuz Aydın, dk. 73 Efecan, dk. 90+6 Pepe

