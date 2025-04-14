Trabzon’da Zubkov fırtınası

Trabzonspor Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında, Papara Park’ta, Çaykur Rizespor’u Zubkov’un golleriyle 2-0 yendi.

Trabzon’da Zubkov fırtınası
Abone Ol google-news
Hayri Güner
Yayınlanma: 14.04.2025 - 04:00

Ukraynalı oyuncu, son 6 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı. 15. dakikada Malheiro’nun asistini Zubkov ağlara gönderdi. 21. dakikada sahnede yine Zubkov vardı.

Ukraynalı oyuncu, Mustafa’nın asistini gole çevirdi. 39. dakikada Zubkov’un aşırtma vuruşunu kaleci Grbic kornere çeldi. 58. dakikada Banza’nın golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

77. dakikada Varesanovic, orta alanda Jabol’e yaptığı kontrolsüz müdahale sonrası 2. sarıdan kırmızı kart gördü. Sakatlığı geçen Nwakaeme, 8 maç sonra 11’deydi.


Etiketler: #trabzonspor #Oleksandr Zubkov

İlgili Haberler

Trabzonspor, Zubkov transferini açıkladı

Trabzonspor, Zubkov transferini açıkladı
Zubkov yıldızlaştı... Trabzonspor, 2 maç sonra kazandı!

Zubkov yıldızlaştı... Trabzonspor, 2 maç sonra kazandı!
Trabzonspor'daki performansıyla dikkat çekti: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

Trabzonspor'daki performansıyla dikkat çekti: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler