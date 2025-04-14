Trabzon’da Zubkov fırtınası

Yayınlanma: 14.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 14.04.2025 - 04:00

Ukraynalı oyuncu, son 6 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı. 15. dakikada Malheiro’nun asistini Zubkov ağlara gönderdi. 21. dakikada sahnede yine Zubkov vardı.

Ukraynalı oyuncu, Mustafa’nın asistini gole çevirdi. 39. dakikada Zubkov’un aşırtma vuruşunu kaleci Grbic kornere çeldi. 58. dakikada Banza’nın golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

77. dakikada Varesanovic, orta alanda Jabol’e yaptığı kontrolsüz müdahale sonrası 2. sarıdan kırmızı kart gördü. Sakatlığı geçen Nwakaeme, 8 maç sonra 11’deydi.