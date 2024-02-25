Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak.
Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.
Ligde 43 puana sahip Trabzonspor, aynı puanı bulunan Beşiktaş'ın averajla önünde 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavili takım, Yukatel Adana Demirspor'u da mağlup ederek sıralamadaki yerini korumak istiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Trezeguet, Onuachu.
Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Semih, Gravillon, Mohammadi, Muanza, Michut, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Mendoza, Balotelli.
TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK
Ligin son 2 haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u ve deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u mağlup eden Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor'u da yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez art arda 3 hafta kazanmış olacak.
Karadeniz ekibinde maç öncesinde Hüseyin Türkmen, Orsic ile Fernandez'in sakatlıkları bulunuyor.
ADANA DEMİRSPOR'DA SON DURUM
Süper Lig'de aldığı 7 galibiyet ve 11 beraberlikle 32 puan toplayarak haftaya 11. sırada giren Akdeniz ekibi, 43 puanla 3. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Deplasmanda oynadığı 13 maçta 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan mavi-lacivertliler, rakip sahadaki ilk galibiyetini elde etmek istiyor.
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