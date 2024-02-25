Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 09:17
Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak.

Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Ligde 43 puana sahip Trabzonspor, aynı puanı bulunan Beşiktaş'ın averajla önünde 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavili takım, Yukatel Adana Demirspor'u da mağlup ederek sıralamadaki yerini korumak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Trezeguet, Onuachu.

Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Semih, Gravillon, Mohammadi, Muanza, Michut, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Mendoza, Balotelli.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK

Ligin son 2 haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u ve deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u mağlup eden Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor'u da yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez art arda 3 hafta kazanmış olacak.

Karadeniz ekibinde maç öncesinde Hüseyin Türkmen, Orsic ile Fernandez'in sakatlıkları bulunuyor.

ADANA DEMİRSPOR'DA SON DURUM

Süper Lig'de aldığı 7 galibiyet ve 11 beraberlikle 32 puan toplayarak haftaya 11. sırada giren Akdeniz ekibi, 43 puanla 3. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Deplasmanda oynadığı 13 maçta 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan mavi-lacivertliler, rakip sahadaki ilk galibiyetini elde etmek istiyor.


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