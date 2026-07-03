Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu

Trabzonspor'da a takımda düşünülmeyen Kazeem Olaigbe, İsviçre Ligi ekiplerinden Basel'e kiralandı. İsviçre temsilcisi, oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmak isterse 3.75 milyon Euro ödeyecek.

Trabzonspor'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama göre bordo mavililer, bonservis geliri elde etmesi halinde Konyaspor'a ücretin yarısını verecek. Basel'in oyuncuyu başka kulübe satması halinde Trabzonspor yüzde 10 pay kazanacak.

Basel, oyununun 1 milyon 350 bin Euro'luk maaşının 1 milyonluk kısmını karşılayacak.

Trabzonspor'un açıklaması:

"Kazeem Olaigbe’nin, 2026-2027 sezonu için 3 milyon 750 bin Euro bedelli zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla Basel Kulübü’ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Basel Kulübü’nün satın alma opsiyonunu kullanması halinde elde edilecek transfer bedelinin yüzde 50’si, daha önce yapılan anlaşma gereğince Konyaspor’a ödenecektir.

Geçtiğimiz sezonun ikinci döneminde yaptığımız anlaşma kapsamında; Kazeem Olaigbe'nin bonservis bedeli haklarının %50'si 3.020.000 Euro ve serbest statüye düşmüş Umut Nayir'in kulübümüze bedelsiz transferi karşılığında Konyaspor Kulübü'ne verilmişti.

Basel Kulübü'nün opsiyon hakkını kullanması halinde elde edilecek bedelin %50’si kulübümüz uhdesinde kalacak diğer %50’si ise Konyaspor Kulübü'ne ödenecektir.

Ayrıca kulübümüz; Basel’in oyuncuyu ilerleyen dönemde başka bir kulübe transfer etmesi halinde oluşacak net transfer bedelinin %10’u oranında pay alma hakkına sahip olacaktır."