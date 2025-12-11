Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

11.12.2025 12:10:00
Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş derbisini Ali Şansalan yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 14 Aralık Pazar günü oynanacak olan maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

İşte diğer maçların hakemleri:

