Trabzonspor'dan Gaius Makouta için yeni teklif

Yayınlanma: 23.08.2023 - 09:43

Güncelleme: 23.08.2023 - 09:43

Trabzonspor, orta saha oyuncusu Gaius Makouta için girişimlerini sürdürüyor.

Bordo-mavililer, daha önce 26 yaşındaki oyuncunun kulübü Boavista’ya 2 milyon Euro’luk bonservis teklifinde bulunmuştu. Ancak Portekiz ekibi bu rakamı yetersiz bulmuştu.

Gaius Makouta



TEKLİFİ YENİLEDİ

Trabzonspor'un, Kongolu futbolcu için yaptığı teklifi 2.5 milyon Euro’ya yükselttiği öğrenildi.

FOUNTAS GELDİ

Öte yandan yeni transfer Fountas, salı günü kente geldi. Bordo-mavililer ayrıca, Maxi Gomez’i, 3 milyon 750 bin Euro satın alma opsiyonuyla İspanyol Cadiz kulübüne kiraladı.