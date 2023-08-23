Trabzonspor'dan Gaius Makouta için yeni teklif
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Portekiz Ligi'nde Boavista forması giyen Kongolu futbolcu Gaius Makouta'yı transfer etmek için kulübüne yeni teklif yaptığı kaydedildi.
Trabzonspor, orta saha oyuncusu Gaius Makouta için girişimlerini sürdürüyor.
Bordo-mavililer, daha önce 26 yaşındaki oyuncunun kulübü Boavista’ya 2 milyon Euro’luk bonservis teklifinde bulunmuştu. Ancak Portekiz ekibi bu rakamı yetersiz bulmuştu.
Gaius Makouta
TEKLİFİ YENİLEDİ
Trabzonspor'un, Kongolu futbolcu için yaptığı teklifi 2.5 milyon Euro’ya yükselttiği öğrenildi.
FOUNTAS GELDİ
Öte yandan yeni transfer Fountas, salı günü kente geldi. Bordo-mavililer ayrıca, Maxi Gomez’i, 3 milyon 750 bin Euro satın alma opsiyonuyla İspanyol Cadiz kulübüne kiraladı.
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