Trabzonspor'dan maç sonunda yaşananlarla ilgili açıklama: 'Abdülkerim Bardakcı, sözlü sataşmada bulunmuştur'

5.04.2026 15:25:00
Trabzonspor Kulübü, Galatasaray maçı sonrasında yaşanan kavga ile ilgili açıklama yaptı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, oyuncumuza yönelik olarak “Kaç yaşındasın lan sen” ifadeleriyle sözlü sataşmada bulunmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor - Galatasaray maçının bitiş düdüğünün ardından Karadeniz ekibinin genç oyuncusu Onuralp Çakıroğlu ile sarı kırmızılı takımın stoperi Abdülkerim Bardakcı tartışma yaşanmış ve saha bir anda karışmıştı. Bordo mavili kulüpten, yaşanan bu olayla ilgili bir açıklama geldi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 28. haftasında, sahamızda oynadığımız ve 2-1 galip geldiğimiz Galatasaray karşılaşmasının ardından, futbolcumuz Onuralp Çakıroğlu ile Galatasaray futbolcusu Abdülkerim Bardakcı arasında yaşananlar nedeniyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Karşılaşma sonrasında takımımızın galibiyet sevincine eşlik eden müzik sırasında futbolcumuz Onuralp Çakıroğlu, takım arkadaşlarıyla birlikte bu coşkuya ortak olmuştur. Bu esnada Galatasaray futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, oyuncumuza yönelik olarak “Kaç yaşındasın lan sen” ifadeleriyle sözlü sataşmada bulunmuştur.

Futbolcumuz, söz konusu provokasyona karşılık vermemiş, yalnızca rakip oyuncuya soyunma odasına gitmesi gerektiğini işaret etmiştir. Buna rağmen ilgili futbolcu, sözlü sataşmasını sürdürmüş ve ardından oyuncumuza yönelik fiziki müdahale girişiminde bulunmuştur.

Herhangi bir provokatif davranışta bulunmadığı açıkça görülen ve yalnızca galibiyet sevincini yaşayan futbolcumuza yönelik bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz.

Futbolcumuzu hedef alan bu davranışların yanı sıra, olay sonrasında sosyal medyada oyuncumuz hakkında yapılan çirkin ve kabul edilemez paylaşımları da en güçlü şekilde kınıyor; konunun takipçisi olacağımızı ve sorumlular hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını önemle vurguluyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

