Trabzonspor'dan olaylı maçla ilgili yeni açıklama: 'Şikayetler işleme alınmadı!'

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçeli futbolcular için yapılan şikayetlerin işleme alınmadığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 17:11
Trabzonspor'dan olaylı maçla ilgili yeni açıklama: 'Şikayetler işleme alınmadı!'
Abone Ol google-news

Trabzonspor, 17 Mart'ta oynanan ve olaylı geçen Fenerbahçe maçı için bir açıklama yaptı.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, "17 Mart 2024 tarihinde oynadığımız Fenerbahçe müsabakasının bitişinden sonra Fenerbahçeli bazı futbolcular ve misafirler tarafından darp edilen taraftarlarımızın yapmış oldukları şikayet başvuruları Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 35 gündür işleme alınmamıştır" denildi.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"17 Mart 2024 tarihinde oynadığımız Fenerbahçe müsabakasının bitişinden sonra Fenerbahçeli bazı futbolcular ve misafirler tarafından darp edilen taraftarlarımızın yapmış oldukları şikayet başvuruları Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 35 gündür işleme alınmamıştır.

Resmi sitemizden 3 Nisan 2024 tarihinde Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na hitaben yapılan açıklamalara bugüne kadar cevap verilmediği gibi; taraftarlarımızca yapılan şikayet başvurularının da henüz işleme alınmadığını öğrendik.

Şüpheli olarak dosyada işlem görmesi gereken bir kısım Fenerbahçeli futbolcular ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün misafirleri hakkında bu zamana kadar işlem yapılmamış olması hem hukuken hem de vicdanen kafalarda soru işaretleri oluşturmuştur.

Bu zamana kadar sesimizin yüksek sesle çıkmamış olması devletimizin kurumlarına olan saygımızdandır.

Ancak buradan Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı'na tekraren sormak istiyoruz;

1- Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet dosyalarına ilişkin süreci 35 gündür neden başlatmadı?

2- Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, bu süreci ne zaman başlatacak?

3- Haklarında suç duyurusu bulunan özellikle yabancı oyuncular ilerleyen zamanlarda yargılama sürecine dahil edilmeden ülkeyi terk ederlerse bunun sorumluluğunu ve meydana gelebilecek maddi/manevi zararları kim üstlenecek?

Geç gelen adaletin adalet olmadığını önemle hatırlatarak ülkemizde hiçbir hukuki işleme maruz kalmadan elini kolunu sallayarak gezen futbolcular ve kulüp misafirlerinin bir an evvel adalet önünde hesap vermeleri için çağrımızı yineliyoruz."


trabzonspor haberleri fenerbahçe haberleri Trendyol Süper Lig haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika: Trabzon'da Fenerbahçeli futbolculara saldırı

Son Dakika: Trabzon'da Fenerbahçeli futbolculara saldırı
TFF'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Kimsenin şüphesi olmasın'

TFF'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Kimsenin şüphesi olmasın'
Fenerbahçeli futbolculara saldırı dünya basınında: 'Türk futbolunda yeni bir talihsiz olay'

Fenerbahçeli futbolculara saldırı dünya basınında: 'Türk futbolunda yeni bir talihsiz olay'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Duygu Nebioğlu annesi hakkında söylenenlere tepki gösterdi

Duygu Nebioğlu annesi hakkında söylenenlere tepki gösterdi
Evinde kaldığı arkadaşını öldürdü! Yurtdışına kaçtı: Telefonla itiraf etti

Evinde kaldığı arkadaşını öldürdü! Yurtdışına kaçtı: Telefonla itiraf etti
'Serenay Sarıkaya'ya gönderme' iddiaları sonrası Cem Yılmaz sosyal medyadan ateş püskürdü: 'Salak olmak çok büyük bir ayrıcalık...'

'Serenay Sarıkaya'ya gönderme' iddiaları sonrası Cem Yılmaz sosyal medyadan ateş püskürdü: 'Salak olmak çok büyük bir ayrıcalık...'
Kazada ölen astsubayın vasiyeti ortaya çıktı: ‘Ölürsem cenazemi…’

Kazada ölen astsubayın vasiyeti ortaya çıktı: ‘Ölürsem cenazemi…’
Gıda güvenliği uyarısı: 'Ne yiyip içtiğinizi kontrol edin'

Gıda güvenliği uyarısı: 'Ne yiyip içtiğinizi kontrol edin'
O kuş türü 10 yıl sonra Muş Ovası’nda görüntülendi!

O kuş türü 10 yıl sonra Muş Ovası’nda görüntülendi!
Alışveriş tutkunu 4 burç: Bir şeyler almadan asla duramıyorlar...

Alışveriş tutkunu 4 burç: Bir şeyler almadan asla duramıyorlar...
NOW’un favori dizilerindendi! Final kararı verildi

NOW’un favori dizilerindendi! Final kararı verildi