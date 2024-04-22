Trabzonspor yeni sezonun ilk transferini yaptı
Trabzonspor'un, Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Denis Draguş'un transferi için oyuncu ve Standard Liege ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor, 2024-25 sezonunda iddialı bir kadro kurmak adına kolları sıvadı. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, ilk transferini gerçekleştirdi.
TRT Spor'un haberine göre Trabzonspor yeni sezonun ilk transferini Denis Draguş ile gerçekleştirdi.
DENIS DRAGUŞ İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI
Bordo-Mavililer, Rumen futbolcu ve Standard Liege ile anlaşma sağladı.
Gaziantep FK, Denis Draguş'u sezon başında 1 yıllığına Belçika ekibinden kiralamıştı.
DRAGUŞ'UN SEZON KARNESİ
Gaziantep FK ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 31 maça çıkan 24 yaşındaki forvet 12 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.
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