Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 09:17
Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Corendon Alanyaspor deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenerek hem moral bulmak hem de üçüncü sıradaki yerini korumak istiyor.

Karadeniz temsilcisi, 28 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonunda 46 puanla 3. sırada bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Taha Tepe, Meunier, Rayyan Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Pepe, Bardhi, Visca, Enis Destan.

Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Biraschi, Koray Günter, Levent Mercan, Feghouli, Kourbelis, Emre Mor, Bertolacci, Güven, Markao.

Ligde oynadığı 28 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 29 puan toplayan İstanbul temsilcisi ise 16. sırada yer alıyor.

Oynadığı son 3 maçta 2 puan alabilen VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor deplasmanından galibiyetle dönerek düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Orsic ve Onuachu, takımda yer alamayacak.


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