Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Papara Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Corendon Alanyaspor deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenerek hem moral bulmak hem de üçüncü sıradaki yerini korumak istiyor.
Karadeniz temsilcisi, 28 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonunda 46 puanla 3. sırada bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Taha Tepe, Meunier, Rayyan Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Pepe, Bardhi, Visca, Enis Destan.
Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Biraschi, Koray Günter, Levent Mercan, Feghouli, Kourbelis, Emre Mor, Bertolacci, Güven, Markao.
Ligde oynadığı 28 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 29 puan toplayan İstanbul temsilcisi ise 16. sırada yer alıyor.
Oynadığı son 3 maçta 2 puan alabilen VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor deplasmanından galibiyetle dönerek düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Orsic ve Onuachu, takımda yer alamayacak.
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