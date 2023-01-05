Trabzonspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

05 Ocak 2023 Perşembe, 09:22

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Bitexen Giresunspor'u konuk edecek.

TRABZONSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

5 Ocak Perşembe günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

TRABZONSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Giresunspor mücadelesi beIN Sports HD1'den naklen yayımlanacak.

Ligde geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük karşısında deplasmanda 4-1 mağlup olarak zirve yarışında önemli yara alan bordo-mavililer, Bitexen Giresunspor maçıyla tekrar çıkışa geçmek istiyor.

Karadeniz ekibinde, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sürüyor. Marc Bartra ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.