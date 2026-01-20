Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor, Mathias Lovik transferini resmen açıkladı! Maliyeti belli oldu...

20.01.2026 18:21:00
Süper Lig ekibi Trabzonspor, 22 yaşındaki Norveçli sol bek Mathias Lovik'i renklerine bağladığını açıkladı.

Trabzonspor, Parma forması giyen Mathias Lovik'i kadrosuna kattı.

Bordo-mavili kulüp, 22 yaşındaki Norveçli oyuncunun transferini Kamuyu Aydınlatma Platfromu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor'un, Lovik ile 4,5 yıllık anlaşma yapıldığı belirtilen açıklaması şu şekilde: 

"Profesyonel futbolcu Mathias Johan Fjortoft Lovik ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için 400.000.-EUR, diğer sezonlarda ise, her bir sezon için 800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

Lovik, Parma formasıyla bu sezon 12 maçta 1 asist kaydetti.

