FIFA açıkladı: Milli takımın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi!

20.01.2026 17:49:00
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), ocak ayı dünya sıralamasını açıkladı. A Milli Futbol Takımı'nın sıralamadaki yeri değişmedi.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında 25. sırada yer aldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği tarafından açıklanan ocak ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1582,69 puanla 25. sıradaki yerini korudu.

İSPANYA ZİRVEDE

İspanya'nın zirvede yer aldığı listede Arjantin ikinci ve Fransa üçüncü sırayı elde etti.

İlk 10'a girmeyi başaran Afrika Uluslar Kupası finalisti Fas, 3 basamak yükseldi ve 8. sıraya yerleşti. Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Senegal ise 7 basamak çıkarak 12. sıraya yükseldi.

Ay-yıldızlıların 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi Romanya 49. basamağa geriledi. Millilerin final maçındaki muhtemel rakiplerinden Slovakya 44, Kosova ise 79. sıraya çıktı.

Bir sonraki dünya sıralaması, 1 Nisan 2026'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim
1 İspanya 1877,18 -
2 Arjantin 1873,33 -
3 Fransa 1870 -
4 İngiltere 1834,12 -
5 Brezilya 1760,46 -
6 Portekiz 1760,38 -
7 Hollanda 1756,27 -
8 Fas 1736,57 +3
9 Belçika 1730,71 -1
10 Almanya 1724,15 -1
