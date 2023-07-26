Trabzonspor - Triglav Kranj maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Slovenya'daki son hazırlık maçında Sloven ekip Triglav Kranj ile karşılaşacak. Hazırlık maçı TSİ 12:00'de başlayacak.
Trabzonspor, Slovenya'daki hazırlık kampının son maçına çıkmaya hazırlanıyor.
Bordo-mavili ekip, Triglav Kranj ile bir hazırlık maçı yapacak.
TRABZONSPOR - TRIGLAV KRANJ MAÇI SAAT KAÇTA?
Kranj kentinde bulunan Stanko Mlakar Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 12:00'de başlayacak.
TRABZONSPOR - TRIGLAV KRANJ MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor'un Triglav Kranj ile oynayacağı hazırlık maçının herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Bordo-mavili ekip bir önceki hazırlık maçında Rabotnicki'yi 4-1 mağlup etmişti.
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