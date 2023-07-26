Trabzonspor - Triglav Kranj maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 26.07.2023 - 09:43

Güncelleme: 26.07.2023 - 09:43

Trabzonspor, Slovenya'daki hazırlık kampının son maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Bordo-mavili ekip, Triglav Kranj ile bir hazırlık maçı yapacak.

TRABZONSPOR - TRIGLAV KRANJ MAÇI SAAT KAÇTA?

Kranj kentinde bulunan Stanko Mlakar Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 12:00'de başlayacak.

TRABZONSPOR - TRIGLAV KRANJ MAÇI HANGİ KANALDA?



Trabzonspor'un Triglav Kranj ile oynayacağı hazırlık maçının herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Bordo-mavili ekip bir önceki hazırlık maçında Rabotnicki'yi 4-1 mağlup etmişti.