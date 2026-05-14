Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor'un TFF'ye başvurduğu iddia edilmişti: Konyaspor'dan Türkiye Kupası finali açıklaması

Trabzonspor'un TFF'ye başvurduğu iddia edilmişti: Konyaspor'dan Türkiye Kupası finali açıklaması

14.05.2026 17:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Trabzonspor'un TFF'ye başvurduğu iddia edilmişti: Konyaspor'dan Türkiye Kupası finali açıklaması

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyumun değişme ihtimaliyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor, 22 Mayıs Cuma günü Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Önceki gün, Trabzonspor'un finalin oynanacağı stadyumun değişmesiyle ilgili TFF'ye başvuru yapacağı iddiaları ortaya atıldı. Konyaspor, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Konyaspor, Trabzonspor'un finalin adresini değiştirme talebine sosyal medya hesabından şu sözlerle yanıt verdi:

''Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin Antalya'da oynanacağı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından haftalar öncesinden açıklanmış ve tüm planlamalar bu doğrultuda yapılmıştır.

Son günlerde final müsabakasının oynanacağı şehrin değiştirilmesine yönelik çeşitli değerlendirmeler gündeme gelmektedir. Tümosan Konyaspor olarak, daha önce ilan edildiği şekilde finalin Antalya'da oynanmasının doğru olacağını saygıyla ifade etmek isteriz.

Trabzonspor Kulübü ile her zaman karşılıklı saygı ve dostluk çerçevesinde ilişkiler yürüttük, bugün de aynı anlayış devam etmektedir. Aynı şekilde Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkilerimiz de kurumsallık ve karşılıklı saygı temelindedir.

Antalya; tesisleri, organizasyon gücü, ulaşım imkanları ve futbol atmosferiyle böyle büyük bir finale en uygun şehirlerden biridir. Final yerinin değiştirilmesini gerektirecek herhangi bir neden olmadığını düşünüyoruz.

Temennimiz; fair-play ruhunun ön planda olduğu, dostluğun ve futbolun kazandığı örnek bir final atmosferinin yaşanmasıdır.''

İlgili Konular: #trabzonspor #konyaspor #ziraat türkiye kupası

İlgili Haberler

Spor yazarları Konyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Kongreler, seçimler, acemiliklerle Fenerbahçe yönetilmedi, savruldu'
Spor yazarları Konyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Kongreler, seçimler, acemiliklerle Fenerbahçe yönetilmedi, savruldu' Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı.
Üç isim listede yer almadı: Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Üç isim listede yer almadı: Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de cezalı Ederson ile birlikte sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ve Dorgeles Nene, kamp kadrosunda yer almadı.
Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman? ZTK final maçı Trabzonspor - Konyaspor maçı nerede oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman? ZTK final maçı Trabzonspor - Konyaspor maçı nerede oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası'nda final karşılaşması için geri sayım başladı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman? ZTK final maçı Trabzonspor - Konyaspor maçı nerede oynanacak?