Trabzonspor’a Kasımpaşa freni

Yayınlanma: 06.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.05.2025 - 04:00

18. dakikada Aytaç’ın ceza yayından şutunda Batagov’a çarpan top ağlarla buluştu: 1-0. Batagov, bu sezon 2. kez kendi kalesine gol attı. 38. dakikada Aytaç’ın vuruşunu Mustafa çizgiden çıkardı. 47. dakikada Sikan’ın ceza sahası dışından şutu ağlara gitti: 1-1. 90. dakikada Banza’nın, 90+5’te ise Aytaç’ın golleri, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.