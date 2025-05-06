Trabzonspor’a Kasımpaşa freni

Süper Lig’de Trabzonspor, İstanbul’da Kasımpaşa’yla 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor’a Kasımpaşa freni
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Kemal Güner
Yayınlanma: 06.05.2025 - 04:00

18. dakikada Aytaç’ın ceza yayından şutunda Batagov’a çarpan top ağlarla buluştu: 1-0. Batagov, bu sezon 2. kez kendi kalesine gol attı. 38. dakikada Aytaç’ın vuruşunu Mustafa çizgiden çıkardı. 47. dakikada Sikan’ın ceza sahası dışından şutu ağlara gitti: 1-1. 90. dakikada Banza’nın, 90+5’te ise Aytaç’ın golleri, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.


Etiketler: #trabzonspor #kasımpaşa

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