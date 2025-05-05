Trabzonsporlu Danylo Sikan'dan gol tepkisi: 'Belki de atmış olabiliriz'

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Danylo Sikan ile Batista Mendy maçın ardından görüşlerini aktardı.

Trabzonsporlu Danylo Sikan'dan gol tepkisi: 'Belki de atmış olabiliriz'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.05.2025 - 23:17

Trabzonspor'da maçın ardından Danylo Sikan ve Batista Mendy açıklamalarda bulundu.

İkinci yarıda iyi oynadıklarını belirten Sikan, "Çok zor bir maç olacağını biliyorduk.  Deplasman maçları kolay olmuyor. İkinci yarıda daha iyi oynadık. İkinci golü bulabilirdik. Belki de atmış olabiliriz, bilmiyorum. Her maçı kazanmak ve taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyoruz ama bugün maalesef istediğimiz gibi olmadı" ifadelerini kullandı.

"TAKTİKSEL BİR DEĞİŞİKLİKTİ"

Oyundan neden çıktığı sorusuna Sikan, "Oyundan çıkmam, taktiksel bir değişiklikti. İlk yarıda sarı kart gördüğüm için taktiksel bir değişiklikti" cevabını verdi. 

Maçın ardından konuşan Mendy ise, "3 maçlık bir serimiz vardı. Bu bizi mutlu ediyordu ama bugün deplasmanda oynadığımız maçtan 1 puan almak da bizim için iyi bir sonuçtu" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Danylo Sikan #Batista Mendy #trabzonspor #kasımpaşa

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