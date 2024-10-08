Trabzonspor’da fırsat
Trabzonspor sezon öncesi yapılan yanlış kadro mühendisliğinin sıkıntılarını yaşıyor. Üst üste gelen sakatlıklar da bunun cabası.
Geriye bakmanın ve sorgulamanın bir faydası yok ama hatalardan ders almak önemli. Karadeniz Fırtınası bu sezon yenilmezliğini sürdürüyor ancak sergilediği oyun ve aldığı saha sonuçları Bordo-Mavili takıma gönül verenleri mutlu etmiyor.
Yönetim, efsane Özkan Sümer’in “Trabzonspor’u yaşamayanlar Trabzonspor’u yaşatamazlar” sözünden hareketle son çare ve çözüm olarak Şenol Güneş’i tam yetkiyle takımın başına getirdi, doğru karar.
Trabzonspor’da ara transfer dönemine kadar takıma herhangi bir isim katılamayacağına göre, tecrübeli hoca, eldeki mevcut futbolcularla iyi oyun ve sonuçlar için milli arayı fırsata dönüştürebilir. Sakatlar da dönerse Güneş’in eli daha da kuvvetli olacak. Bunun için de Şenol Hoca biraz zaman, biraz sabır, biraz da hoşgörü diyor.
Haksız da değil. Kadro yetersizliğinin ve futbolcuların formsuzluklarının yanı sıra Şenol Güneş’in daha önce de altyapıdan takıma kazandırdığı genç yetenekleri düşündüğümüzde, bu ara, durumu fırsata çevirme adına bir şans olacaktır.
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