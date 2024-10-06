Trabzonspor'dan Süper Lig tarihinde bir ilk!

Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 4 deplasman maçından da beraberlikle ayrılmış oldu.

Trabzonspor'dan Süper Lig tarihinde bir ilk!
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DHA
Yayınlanma: 06.10.2024 - 13:46

Trabzonspor, Süper Lig’in 8. haftasında Hatayspor’la berabere kalarak deplasman galibiyet hasretini sona erdiremedi. Ligde 1 galibiyet elde eden Karadeniz ekibinin deplasman galibiyet hasreti ise 4’e çıktı.

7 MAÇTA 6 BERABERLİK

Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Hatayspor’la 1-1 berabere kalan Trabzonspor, deplasman galibiyet hasretini sona erdiremedi. Bordo-mavili takım Hatayspor beraberliği ile Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 4 deplasman maçından da beraberlikle ayrılmış oldu. Sezona Sivas deplasmanında (0-0) aldığı beraberlikle başlayan Trabzonspor, 4’üncü haftada Eyüpspor ve 6’ncı haftada Gaziantep FK ile de golsüz berabere berabere kalmıştı. Dün Hatayspor deplasmanından da1-1’lik sonuçla dönen bordo-mavililer, böylelikle deplasman galibiyet hasretini 4 haftaya çıkarmış oldu. Karadeniz ekibi Hatayspor beraberliği ile bu sezon Süper Lig’de çıktığı 7 maçın 6’sında berabere kaldı.

BANZA GOLLERE DEVAM

Öte yandan bordo-mavili takımın yeni transferlerinden Simon Banza, Hatayspor deplasmanında takımına beraberlik golünü kazandıran isim oldu. Golcü oyuncu attığı golle Süper Lig'de Anthony Nwakaeme'den (Mart 2022) bu yana Trabzonspor'un üst üste üç golünü atan ilk yabancı oyuncu oldu.


Etiketler: #trabzonspor #hatayspor #süper lig

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