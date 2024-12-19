Hasan Al: 'Trabzonspor niçin bu hale gelmiş ona bakmak gerekir'

Yayınlanma: 19.12.2024 - 16:38

Güncelleme: 19.12.2024 - 16:38

Teknik direktör ve futbol yorumcusu Hasan Al, Trabzonspor’u yorumlarken, ”Trabzonspor niçin bu hale gelmiş ona bakmak gerekir”dedi.

Hasan Al’ın görüşleri şöyle:

Trabzonspor neden küme düşmenin eşiğine geldi!

Şenol Güneş tam 13 maçtır takımın başında. Lige verilen milli araları da kattığımızda 15-16 haftadır görev yapıyor. 3.5 ay bir teknik direktörün takıma dokunabilmesi için yeterli süredir.

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarına baktığımızda başka bir Trabzonspor, diğer maçlara baktığımızda başka bir Trabzonspor görüyoruz.

Büyük maçlarda motivasyona gerek yoktur. Oyuncu terinin son damlasına kadar mücadele eder.

Ancak insan küçümsediği yerde mücadele edemez.

Vasat takımlara karşı motivasyona ihtiyaç vardır.

Teknik direktörün rolü bu noktada çok önemlidir.

Trabzonspor şu ana kadar büyük maçlara motive oldu. Vasat takımlara karşı olamadı.

Takımın hiç teknik direktör olmasa, sahaya takım kaptanı çıkarsaydı bundan daha iyi olurdu.

Abdullah Avcı sonrası Şenol Güneş'in göreve getirilmesine sevindim.

Teknik ve taktik anlamda bir şey beklemesem de, takımdaki arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirir diye düşündüm.

Çünkü coşkunun eksikleri kapatma gibi sihirli bir gücü vardır.

Maalesef yanıldım.

Trabzonspor her anlamda uyumsuzluk yaşadı.

Şenol Güneş takıma hiç bir şey vermedi.

Orsiç ve Barisiç'in çok az süre alması. Nwakaeme, Okay ve Saviç'in uzun süre sakatlık yaşaması. Ozan'ın maç eksiği... Bütün bunların üzerine hakem hatalarının moral kondisyonu alt üst etmesi takım performansını olumsuz etkiledi.

Oyuncuların kapasitesinin yetersiz olduğu yorumlarına kesinlikle katılmıyorum.

Bu kadro bu durumlara asla düşmez.

Kapasitenin yeterli olduğunu büyük maçlarda gördük.

Galasaray maçı kadrosuna Saviç ve Meunier'i ilave edin, iddia ediyorum bu takım kafaya oynar. Asla bu kadar kötü sonuç almaz.

Sorun moral kondisyon eksikliği ve uyumsuzluktur.

Trabzonspor'a diğer maçları kazanacak motivasyon gereklidir.

Bu süreçte yönetimin yaptığı en büyük hata Sivas'ta yaşanan beraberlik sonrası Abdullah Avcı'yı göndermesidir.

Bir maçla bir hoca gönderilmez.

Dirayetli bir yönetim kamuoyu baskısına yenilmez.

Avrupa maçlarını dikkate almıyorum. Trabzonspor uzun süre santraforsuz oynadı. Uyumsuzluk yaşadı. Bireysel olarak bazı oyuncular hazır değildi.

Bu kadar eksikleri olan bir takım Avrupa'da zaten başarılı olamazdı. Yönetimin ve taraftarın yapacağı iş sabırla takımın oturmasını beklemekti.

Trabzonspor yapılmaması gerekeni yaptı. Hocayı değiştirdi. Kadroyu Abdullah Avcı'ya kurdurdu, maçlara Senol Güneş'i çıkardı.

Büyük hata küçük hataların toplamından ibarettir.

Hiç bir zaman tek başına büyük hata yoktur.