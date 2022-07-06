Trabzonspor'da hedef stoper transferi

Süper Lig ekibi Trabzonspor’da Trezeguet transferi sonrası gözler stopere çevrildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "3 isimle görüşüyoruz" derken iddiaya göre gündemde Marlon, Kaan Ayhan ve Bartra bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:36
Trabzonspor'da hedef stoper transferi
Abone Ol google-news

Denswil, Doğucan, Eren Elmalı ve Larsen'in ardından 5. transferini Trezeguet ile gerçekleştiren Trabzonspor'da, transfer harekatı sürüyor.

Başkan Ahmet Ağaoğlu yaptığı son açıklamada, "İlk planlamada hocamız 6 transfer istemişti. Bu 6 mevkiden 5'ine takviye yaptık. Kalan tek bölge sağ stoper. Bunun için görüşmelerimiz sürüyor. 3 isimle temaslar var" derken, 1 hafta içinde bu konunun da çözülmesi planlanıyor.

Fanatik’in haberine gör, Kaan Ayhan için Sassuolo ile pazarlıklarına devam eden bordo-mavililer, Shakhtar'ın Brezilyalı stoperi Marlon için de masadan kalkmış değil. Yıldız savunmacı her ne kadar önceliğinin İtalya olduğunu belirtse de beklediği teklifleri alabilmiş değil.

MARLON'A YOĞUN PRES

Trabzonspor opsiyonlu bir şekilde 2 senelik kiralama formülü üzerinden teklifini yineledi.

Gündemdeki diğer oyuncu ise Bartra. Real Betis'le 1 yıl kontratı kalan 31 yaşındaki İspanyol futbolcu, Kaan ve Marlon'a göre listede daha geride.

Bu 3 oyuncunun yanı sıra ismi gizli tutulan 1-2 stoper adayının daha listede bulunduğu öğrenildi.

Fotoğraf: Marlon Santos/Instagram


süper lig trabzonspor marlon santos trezeguet
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler