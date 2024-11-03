Trabzonspor'da Şenol Güneş'ten mağlubiyet açıklaması: 'Şans bizden yana olsa...'

Yayınlanma: 03.11.2024 - 22:47

Güncelleme: 03.11.2024 - 22:47

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-2 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kötü oynamadıklarını söyleyen Güneş, "Kazanmak için çıktık. İyi başladık. Rakibi çıkartmadık. Çoğunlukla bunu iyi yaptık. Birkaç pozisyonda hatalar yaptık, zaten golü de öyle buldular. Çıkışta basit top kaybı yaptık. Kademede fazla sayıdaydık ama doğru pozisyon alamadık. 2 tane penaltıdan attık ama normal oyunda atmamız gerekenleri penaltıdan attık. Faul diye herkesin bıraktığı anda rakip bunu kullandı. Tecrübeli oyuncuları var çünkü. 2-2'den sonra yediğimiz golde futbolun adaletini göremedik, emeğimizin karşılığını alamadık. Şansınız da olmayınca... Şans bizden yana olsa kazanırdık. Bütün oyuncularımız aklı, sabrı, cesareti, yüreği ortaya koydular. Hepimiz üzüldük, taraftar da üzüldü. Kazanmak için her şey hazırdı. Ona da yanaştık. Geri düşüp öne geçtik, tekrar 2-2 oldu. 2-1'i biraz daha taşıyabilsek daha farklı şeyler olabilirdi. Beklenmeyen şekilde yediğimiz gol sonrası demoralize olduk. Yapacak bir şey yok. Üzüleceğiz. Dün dünde kaldı, yarını düşünürken maç kazanmak zorundayız" dedi.

"DEĞİŞİKLİKLER KATKI YAPMADI"

Oyuncu değişikliklerinden istenen katkıyı alamadıklarını söyleyen Güneş, "Oyuncular bütün gayretlerini kullandılar. 2-1 devam etseydi farklı değişiklik yapacaktık. 2-2 olunca öndeki oyunculardan gol bekledik. Visca ve Nwakaeme çok çalıştılar ama yoruldular. Simon Banza da öyle. Ortadaki oyuncular da... Yorulanlar vardı ama gole de ihtiyaç vardı. Kenardan gelen oyuncularda sakatlıktan dönenler vardı. Değişikliklerin katkı yaptığını düşünmüyorum. Onların da günahı yok. Oynayanlar maçı sonuna kadar taşımak için oynadılar. Fenerbahçe'nin yüklendiği anlarda yeni girenlerin top tutması lazımdı. Nwakaeme ve Visca yaptı ama sonradan girenler, rakibin gelişini de engelleyemedi. Zaten bu sıkıntı yarattı" ifadelerini kullandı.