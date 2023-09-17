Trabzonsporlu taraftarlardan Şenol Güneş'e tepki!

Yayınlanma: 17.09.2023 - 22:15

Güncelleme: 17.09.2023 - 22:16

Süper Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçta, bordo-mavili taraftarlar Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor, Beşiktaş karşısında ikinci yarıda durumu 3-0 yapınca, bordo-mavili taraftarlardan dikkat çeken bir tezahürat geldi.

Taraftarlar, Beşiktaş'ın başında olan Trabzonspor'un efsane isimlerinden Şenol Güneş'e "Şenol, pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" diye tezahürat yaptı.

Öte yandan Trabzonsporlu taraftarlar, 3-0'ın ardından Beşiktaş aleyhine de tezahüratlarda bulundu.