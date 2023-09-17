Trabzonsporlu taraftarlardan Şenol Güneş'e tepki!
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Trabzonsporlu taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi.
Süper Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçta, bordo-mavili taraftarlar Şenol Güneş'e tepki gösterdi.
Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor, Beşiktaş karşısında ikinci yarıda durumu 3-0 yapınca, bordo-mavili taraftarlardan dikkat çeken bir tezahürat geldi.
Taraftarlar, Beşiktaş'ın başında olan Trabzonspor'un efsane isimlerinden Şenol Güneş'e "Şenol, pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" diye tezahürat yaptı.
Öte yandan Trabzonsporlu taraftarlar, 3-0'ın ardından Beşiktaş aleyhine de tezahüratlarda bulundu.
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