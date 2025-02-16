Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır açıklaması!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır'la ilgili bir açıklama yayınladı.
Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'la karşılaştı.
Bordo-mavililer öne geçtiği maçta rakibine 2-1 mağlup olurken sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Karşılaşma sonrası Trabzonspor'un sosyal medya hesabından takım kaptanı Uğurcan Çakır'la ilgili bir açıklama yayınlandı.
Açıklamada, "Takımımızın kaptanı ve A Milli Takımımızın as kalecisi Uğurcan Çakır, bugün maç boyunca yakışıksız tepkilere maruz kalmıştır" denildi.
Konuyla ilgili ayrıca, "Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırıyor ve alacağı kararların yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz" ifadelerine yer verildi.
Trabzonsor'un paylaşımı:
AÇIKLAMA— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 15, 2025
Takımımızın kaptanı ve A Milli Takımımızın as kalecisi Uğurcan Çakır, bugün maç boyunca yakışıksız tepkilere maruz kalmıştır.
Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırıyor ve alacağı kararların yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz.… pic.twitter.com/4mjtZcng6S
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