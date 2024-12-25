Trabzonspor nefes aldı

25 Aralık 2024 Çarşamba

Trabzonspor rahat bir nefes aldı. Bodrumspor karşısında zor da olsa 3 puanı hanesine yazdıran Trabzonspor ilerisi için umut verdi. Sakat ve cezalılar nedeniyle eli bir hayli daralan Şenol Güneş, krizi eldeki oyuncularla çözmeye çalışıyor. Bazen, etkili hamle oyuncusu olmayınca çaresiz rotasyona gidiyor. Bordo-Mavililerde ara transfer dört gözle bekleniyor. Stopere alınacak bir oyuncu çok önemli. Orta alanda ofansif bir oyun kurucu olmazsa olmaz gibi görünüyor. Yeterli mi tabii ki hayır. Aklı kalede olan bir golcü mutlaka takıma katılmalı. Bunlar gündeme gelirken altyapı göz ardı edilmemeli. Trabzonspor çok zor kazanıyor kolay harcamamalı ilkesinden hareketle altyapıdaki cevherler vitrine konmalı. Trabzonspor’a gönül verenler Şenol Hoca’nın bu konudaki hassasiyetine ve birikimine gönülden inanıyor. Trabzonspor camiası “Bodrum galibiyetini, hafta içinde 4. ölüm yıl dönümünde andığımız futbol bilgini Özkan Sümer’e armağan ediyoruz” diyor.

