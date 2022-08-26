Trabzonsporlu futbolcu Andreas Cornelius: 'İki stoper arasında sıkışıp kaldım'

26 Ağustos 2022 Cuma, 10:47

Trabzonspor'un en büyük gol umutlarından Cornelius, hem Kopenhag'a elenmelerini hem de kendisinin iki maçta da suskun kalmasını Danimarka basınına değerlendirdi.

"SIKIŞIP KALDIM"

Öncelikle kendisinin rakip defans arasında sıkıştığını belirten bordo-mavili futbolcu, "Beni marke eden Denis Vavro'nun yeterince baskı altında olduğunu düşünmüyorum. Yeterince hızlı oynamadığımız için maç boyunca iki stoper ile altılı arasında sıkışıp kaldım" diye konuştu.

"HER ZAMAN FAVORİLER KAZANMIYOR"

Cornelius maç ve kendilerinin favori gösterilmesiyle ilgili ise şunları söyledi: "Maçı kazanma şansımız olduğunu düşünüyorum. Biz de oynadık ama onlar oyun boyunca savunma yaptılar. Beklendiği gibi oldu. Biz sadece ihtiyacımız olan golleri bulamadık. Favori olmak ya da olmamak önemli değil. Bizi üzecek bir sonuç aldık ve bundan rahatsızız. Ancak yine de maçlardan önce favori olduğumuzu iddia edeceğim, ancak her zaman favoriler kazanmıyor."

Maçtan sonra eski kulübüne mesaj verecek kadar kibar olmadığı yorumu yapılan haberde, Danimarkalı golcü, eski takım arkadaşlarını sadece tebrik ettiğini belirtti.