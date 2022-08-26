Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı ile anlaştığı iddiası

26 Ağustos 2022 Cuma, 09:19

Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, yılın transfer bombasını patlatıyor.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; bordo-mavililer eski yıldızı Yusuf Yazıcı'yı 1 yıllığına kiraladı. Bordo-mavililer, Fransız Lille kulübüne 300 bin Euro kiralama bedeli verecek.

YUSUF YAZICI TRABZONSPOR'U İSTEDİ

Burak ve Zeki Çelik'in ayrıldığıyla Lille'de kendini yalnız hisseden yıldız futbolcu Yusuf Yazıcı'nın; İtalya, Almanya ve Rusya'dan gelen tekliflere rağmen Trabzonspor'u istediği öğrenildi. Başarılı oyuncunun, Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında bitiyor. Lille, geçen sezon Yusuf'u CSKA Moskova'ya kiralamıştı.

DEĞERİ 17 MİLYON EURO

25 yaşındaki oyuncu, Rus ekibinin forması altında çıktığı 10 maçta 8 gol atma başarısı göstermişti. Transfermarkt verilerine göre Yusuf Yazıcı'nın güncel piyasa değeri 17 milyon Euro.