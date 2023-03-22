Trabzonsporlu futbolcu Maxi Gomez'e İspanyol kancası
İspanya Birinci Futbol Ligi ekibi (La Liga) Celta Vigo'nun Trabzonsporlu futbolcu Maxi Gomez'i kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.
Trabzonspor'a sezon başında transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Maxi Gomez'e İspanya'dan talipler var.
İspanyol basınında çıkan haberlere göre; La Liga ekibi Celta Vigo, Uruguaylı golcüyü yeni sezonda kadrosuna katmak istiyor.
Maxi Gomez
"5 MİLYON EURO'DAN FAZLA"
Haberin içeriğinde ise şu ifadeler yer aldı:
"Maxi Gomez, Iago Aspas'a eşlik edecek kalitede ve Celta yaz aylarında onu almak istiyor. 5 milyon Euro'dan fazla bir bonservis önerilecek."
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