Trabzonsporlu futbolcu Maxi Gomez'e İspanyol kancası

İspanya Birinci Futbol Ligi ekibi (La Liga) Celta Vigo'nun Trabzonsporlu futbolcu Maxi Gomez'i kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 09:28
Trabzonsporlu futbolcu Maxi Gomez'e İspanyol kancası
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Trabzonspor'a sezon başında transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Maxi Gomez'e İspanya'dan talipler var.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; La Liga ekibi Celta Vigo, Uruguaylı golcüyü yeni sezonda kadrosuna katmak istiyor.

Maxi Gomez

"5 MİLYON EURO'DAN FAZLA"

Haberin içeriğinde ise şu ifadeler yer aldı:

"Maxi Gomez, Iago Aspas'a eşlik edecek kalitede ve Celta yaz aylarında onu almak istiyor. 5 milyon Euro'dan fazla bir bonservis önerilecek."


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