Trabzonsporlu futbolcu Maxi Gomez'e İspanyol kancası

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 09:28

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 09:28

Trabzonspor'a sezon başında transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Maxi Gomez'e İspanya'dan talipler var.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; La Liga ekibi Celta Vigo, Uruguaylı golcüyü yeni sezonda kadrosuna katmak istiyor.

Maxi Gomez

"5 MİLYON EURO'DAN FAZLA"

Haberin içeriğinde ise şu ifadeler yer aldı:

"Maxi Gomez, Iago Aspas'a eşlik edecek kalitede ve Celta yaz aylarında onu almak istiyor. 5 milyon Euro'dan fazla bir bonservis önerilecek."