Vodafone Park Stadyumu kapalı gişe!

25 Nisan 2022 Pazartesi, 11:41

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla taraftarını Vodafone Park’a davet etmişti.

Brezilyalı futbolcunun bu çağrısını karşılıksız bırakmayıp tribünleri dolduran futbolseverler, 1’i Josef de Souza’dan olmak üzere 4 gollü bir zaferin keyfini çıkarmıştı.

Josef de Souza, daha önceden yaptığı gibi Kasımpaşa maçı öncesinde de taraftarını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla tribüne davet etti.

Beşiktaş taraftarları, Josef’in çağrısına karşılık verdi. Souza'nın talebi sonrası bilet satışı 30 bini aşarken maç saatine kadar sayının 40 bini bulması bekleniyor.