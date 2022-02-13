Trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ın nişanlısından duygulandıran paylaşım
Geçen ay trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel'den duygusal bir paylaşım geldi. Yüksel, Çalık ile bir pozunu paylaşıp, "Hep olduğu gibi her şeyden herkesten çok seni seviyorum minik bebek" notunu düştü.
Ankara Gölbaşı yolunda trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın acısı geçmiyor. Çalık'ın evlilik planları yaptığı ve nikah tarihi için çıktığı yolda hayatını kaybetmesinin ardından nişanlısından yüreklere dokunan paylaşım geldi.
"HERKESTEN ÇOK SEVİYORUM"
Ahmet Çalık'la yan yana olduğu fotoğrafı paylaşan Sinem Yüksel, "Hep olduğu gibi her şeyden, herkesten çok seni seviyorum minik bebek" notunu düşüp, kalp emojisi bıraktı. Futbolseverler o acıyı bir kez daha derinden hissetti.
KAZA NASIL OLDU?
Ahmet Çalık'ın kullandığı araç, 11 Ocak'ta Ankara Gölbaşı yolunda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kullanılamaz hale gelen araçta Ahmet Çalık hayatını kaybetti.
Ankara doğumlu olan ve Gençlerbirliği alt yapısında yetişen Ahmet Çalık, bugüne kadar Gençlerbirliği ve Galatasaray’da forma giydi. Ardından 5 Ekim 2020 tarihinde de Konyaspor’a transfer oldu. Ahmet Çalık, 26 Aralık 2021 tarihinde de yeşil-beyazlı kulüple sözleşmesini 3 yıllığına daha uzatmıştı.
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