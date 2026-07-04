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Transfer görüşmeleri yürütüldüğü öne sürülmüştü: Fenerbahçe'den Greenwood iddiaları için açıklama

Transfer görüşmeleri yürütüldüğü öne sürülmüştü: Fenerbahçe'den Greenwood iddiaları için açıklama

4.07.2026 22:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Transfer görüşmeleri yürütüldüğü öne sürülmüştü: Fenerbahçe'den Greenwood iddiaları için açıklama

Fenerbahçe, Fransa'da Mason Greenwood için transfer görüşmeleri yürütüldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.

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Fenerbahçe, son günlerde kamuoyunda geniş yankı uyandıran Mason Greenwood transferiyle ilgili iddialar üzerine resmi bir açıklama yayımladı.

Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe'nin Mason Greenwood için bugün resmi teklif yaptığını ve Roma'nın son teklifini geride bıraktığını öne sürmüştü. 

Haberde, sarı-lacivertlilerin yaptığı teklifin Marsilya'nın talep ettiği 50 milyon Euro seviyesine yaklaştığı belirtilirken, Fenerbahçe Futbol Komitesi'nden iki ismin transferi sonuçlandırmak amacıyla Fransa'ya gittiği de iddia edilmişti.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Söz konusu iddiaların ardından Fenerbahçe Kulübü açıklama yaptı. 

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: 

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