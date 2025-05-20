Transfer teklifi ortaya çıktı: Yusuf Akçiçek için İstanbul'da görüşme!

Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması sürüyor. Transfer edilecek oyuncular gibi takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

Fenerbahçe'nin genç futbolcularından Yusuf Akçiçek’i birçok Avrupa kulübünün takip ettiği öğrenildi. TRT Spor'un haberine göre; Bologna, Marsilya ve Lyon bu transferde istekli olan kulüpler arasında.

İSTANBUL'DA GÖRÜŞME

Fenerbahçe’nin, 19 yaşındaki futbolcunun transferinden beklentisinin en az 25 milyon Euro gelir elde etmek olduğu ifade edildi. Şimdiye kadar Yusuf Akçiçek için en somut adımları atan kulübün Marsilya olduğu kaydedildi.

Haberde Fransız ekibinin başkanı Pablo Longoria’nın İstanbul’a gelerek başkan Ali Koç ile görüştüğü belirtildi.





MARSİLYA'NIN TEKLİFİ

Marsilya'nın, genç futbolcu için 19 milyon Euro'ya kadar çıkabileceğini sözlü bir şekilde Fenerbahçe’ye ilettiği aktarıldı.

Haberde, iki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ve Yusuf Akçiçek’in uygun şartların oluşması halinde Avrupa’ya gitmek istediği ifade edildi.

19 MAÇTA FORMA GİYDİ

Yusuf Akçiçek bu sezon 19 maçta forma giydi. 13 karşılaşmaya 11’de başlayan milli futbolcu, 2 gol. 1 asistlik performans sergiledi.

Genç futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.