Tribünlerden Alex de Souza'ya istifa çağrısı!

Icardi'nin golüyle 2-0 geriye düşen Antalyaspor'da teknik direktör Alex de Souza için tribünlerde istifa tezahüratı yapıldı.

Tribünlerden Alex de Souza'ya istifa çağrısı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2024 - 20:58

Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında Mauro Icardi ile farkı 2'ye çıkarmasının ardından tribünlerden Alex de Souza'ya tepki gösterildi.

52. dakikada Mauro Icardi'nin attığı golün ardından Antalyaspor taraftarları teknik direktör Alex de Souza'yı hedef aldı. Tribünler, yaptıkları tezahüratla Alex de Souza'yı istifaya çağırdı.

Alex bu sezon Antalyaspor'un başında Galatasaray maçıyla birlikte 9. karşılaşmasına çıktı. Son 3 maçını kazanamayan Akdeniz ekibinin toplam 4 yenilgisi bulunuyor. Antalyaspor 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.


Etiketler: #Alex de Souza #antalyaspor #galatasaray

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