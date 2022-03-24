TRT 1'den yayımlanacak Portekiz - Türkiye maçı için frekans güncellemesi yapıldı
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final mücadelesinde Portekiz ile karşılaşacak. Yayıncı kuruluş TRT, maç öncesi uyarıda bulundu.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki Portekiz-Türkiye maçı için frekans güncellemesi yapıldı.
Maçın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın şifresiz yayın hakları kapsamında Portekiz-Türkiye maçının TRT 1'den izlenebilmesi için frekans bilgileri güncellenecek.
UEFA'nın şifresiz yayın hakları Türkiye ile sınırlı olması nedeniyle seyircilerin Portekiz-Türkiye karşılaşmasını TRT 1'de izleyebilmeleri için Türkiye kapsama alanındaki frekans bilgilerini güncellemesi gerekiyor.
Porto kentindeki Dragao Stadyumu'nda saat 22.45'te başlayacak olan karşılaşma TRT 1'de yayımlanacak.
TRT 1 frekans bilgileri şu şekilde:
TÜRKSAT 4A
Frekans 11794
Polarizasyon V(Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC 3/4
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