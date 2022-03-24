TRT 1'den yayımlanacak Portekiz - Türkiye maçı için frekans güncellemesi yapıldı

24 Mart 2022 Perşembe, 15:55

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki Portekiz-Türkiye maçı için frekans güncellemesi yapıldı.

Maçın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın şifresiz yayın hakları kapsamında Portekiz-Türkiye maçının TRT 1'den izlenebilmesi için frekans bilgileri güncellenecek.

UEFA'nın şifresiz yayın hakları Türkiye ile sınırlı olması nedeniyle seyircilerin Portekiz-Türkiye karşılaşmasını TRT 1'de izleyebilmeleri için Türkiye kapsama alanındaki frekans bilgilerini güncellemesi gerekiyor.

Porto kentindeki Dragao Stadyumu'nda saat 22.45'te başlayacak olan karşılaşma TRT 1'de yayımlanacak.

TRT 1 frekans bilgileri şu şekilde:

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4