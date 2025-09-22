Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tümer Metin'den flaş Domenico Tedesco iddiası: 'Değişim kaçınılmaz son gibi geliyor'

22.09.2025 12:54:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmayı değerlendiren Tümer Metin, Sadettin Saran'ın başkan seçilmesi sonrası sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco ile ilgili bir iddiada bulundu.

Tümer Metin, Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı Kasımpaşa maçını değerlendirdi. NOWSPOR ekranlarında konuşan Metin, Tedesco'nun geleceğiyle ilgili çarpıcı bir kehanette bulundu.

Tümer Metin'in açıklaması şöyle:

"Sanki kaçınılmaz son gibi geliyor Tedesco değişimi. Şu anda Sadettin Saran ve yönetimi nezaketen yeni gelmiş bir hocaya 'Hayır, seni istemiyoruz.' diyemediği için nezaketen 'Devam ediyoruz, arkasındayız' ifadelerini kullandılar gibi geliyor.

Futbolda sonuçlar her şeyi belirler. Bu şekilde takımın çehresi değişmezse Tedesco ile yeni yönetim bir reaksiyon alır diye düşünüyorum."

