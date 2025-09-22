Tümer Metin'den flaş Domenico Tedesco iddiası: 'Değişim kaçınılmaz son gibi geliyor'

Tümer Metin, Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı Kasımpaşa maçını değerlendirdi. NOWSPOR ekranlarında konuşan Metin, Tedesco'nun geleceğiyle ilgili çarpıcı bir kehanette bulundu.

Tümer Metin'in açıklaması şöyle:

"Sanki kaçınılmaz son gibi geliyor Tedesco değişimi. Şu anda Sadettin Saran ve yönetimi nezaketen yeni gelmiş bir hocaya 'Hayır, seni istemiyoruz.' diyemediği için nezaketen 'Devam ediyoruz, arkasındayız' ifadelerini kullandılar gibi geliyor.

Futbolda sonuçlar her şeyi belirler. Bu şekilde takımın çehresi değişmezse Tedesco ile yeni yönetim bir reaksiyon alır diye düşünüyorum."